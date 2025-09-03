В Красноярске стартует юбилейный турнир памяти Бувайсара Сайтиева

С 5 по 7 сентября в Красноярске пройдет XX международный турнир по вольной борьбе среди юношей до 18 лет памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. В числе участников ожидаются и спортсмены из Кыргызстана.

В первый день турнира состоятся предварительные и полуфинальные схватки в категориях до 42, 48, 55, 65, 80 и 110 кг, а также торжественная церемония открытия. На 6 сентября запланированы поединки в категориях до 45, 51, 60, 71 и 92 кг, а вечером пройдут финалы в ряде весов. В заключительный день, 7 сентября, состоятся финальные схватки в оставшихся категориях.

Мемориал Сайтиева традиционно собирает сильнейших юных борцов из разных стран и считается одним из престижных юношеских турниров по вольной борьбе.