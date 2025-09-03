Погода
$ 87.21 - 87.59
€ 101.20 - 102.20

Парад, посвященный 80-летию Победы и окончанию Второй мировой войны

272  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 3 сентября, в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику, в качестве почетного гостя принял участие в параде, посвященном 80-летию Победы и окончанию Второй мировой войны на площади Тяньаньмэнь в г. Пекин.

На параде также присутствовали более 20 глав государств и правительств зарубежных стран.

Перед началом мероприятия главы делегаций приняли участие в совместном фотографировании возле Императорского дворца.

Далее лидеры направились на смотровую площадку для участия в параде на площади Тяньаньмэнь.

В начале торжественного марша пролетели воздушные эшелоны с флагами, затем прошли пешие парадные расчеты, далее расчеты с боевыми знаменами и колонны военной техники Китая. Завершил парад пролет эскадрильи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450183
Теги:
Китай, армия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  