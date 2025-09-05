Алькараз и Джокович встретятся в полуфинале US Open

Карлос Алькараз и Новак Джокович пробились в полуфинал US Open, где определят одного из финалистов турнира. Встреча обещает стать очередной яркой страницей их противостояния двух поколений.

Ранее с турнира выбыла Винус Уильямс, которая покинула соревнования после впечатляющих матчей. Джессика Пегула успешно прошла в полуфинал, продолжая удачный сезон. Алькараз привлек внимание публики не только своей игрой, но и новой стильной стрижкой, ставшей одной из главных тем обсуждения на кортах Флашинг-Мидоуз.