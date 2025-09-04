Погода
Снос панно "Дружба народов" напомнило о разрушении Будды в Афганистане

- Светлана Лаптева
На заседании Жогорку Кенеша депутат Гуля Кожогулова подняла вопрос о судьбе мозаичного панно "Дружба народов" на проспекте Чынгыза Айтматова.

- Это произведение искусства, часть нашей истории, которую варварски снесли. Кто за это понесет ответственность? Мэрия утверждает, что демонтаж провело Управление делами президента, а там отвечают, что это сделала мэрия. Два госоргана обязаны разобраться и дать людям ясный ответ: куда делось панно, подлежит ли оно реставрации и восстановлению. Возможно, его демонтировали и перенесли в другое место? - заявила она.

По словам депутата, подобное отношение к историческим памятникам - вандализм и безответственность. Она напомнила, что ранее аналогичным образом было уничтожено мозаичное панно "Молодая гвардия" на одноименном бульваре.

От редакции: Ситуация действительно вызывает вопросы. Провозглашая курс на развитие туризма, мы уничтожаем артефакты целой эпохи - уникальные произведения искусства, которые формируют лицо города. Туристам не интересны супермаркеты, они ищут культурные "изюминки".

Недавний снос панно некоторые сравнили с разрушением статуй Будды в Афганистане - варварским уничтожением наследия. Глобализация и стремление "обновить" город не должны означать стирание собственной культурной памяти.

Особая ирония в том, что рядом с панно долгие годы находилась мастерская выдающегося художника Джамбула Джумабаева, чьи работы сегодня ценятся в Европе. Он особенно любил это панно.

В Кыргызстане есть опыт сохранения мозаик: художники арт-объединения "Аль-Хаят" вместе с коллегами из других стран спасли панно со здания, обреченного на снос. Работу тогда профинансировала семья Дамира и Татьяны Акмановых. Значит, при желании сохранить культурное наследие возможно.


