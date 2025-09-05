Погода
Эксперт из Сингапура: Кыргызстану важно учитывать мнение участников ВЭД

344  0
- Назгуль Абдыразакова
Один из приглашённых гостей, международный эксперт по таможенному администрированию и цифровизации из Сингапура Джонатан Ко на Международной ИТ-конференции в области таможенного дела на тему "Искусственный интеллект в таможенной сфере", который прошел на Иссык-Куле поделился своими наблюдениями насчёт таможенного администрирования и цифровизации в сфере экспортно-импортных операций, а также опыта других стран в применении искусственного интеллекта для улучшения работы таможни.

"Сингапур пока не является образцом для подражания в аспектах таможенного администрирования. Есть страны, на которые действительно стоит ориентироваться, например, Китай, Корея, Япония. Кыргызстан, будучи страной Центральной Азии, может многому научиться у стран Юго-Восточной и Северной Азии. Мы воспринимаем Кыргызстан как часть большой азиатской семьи.

В таможенном администрировании есть три основных направления, на которые важно обращать внимание. Первое - сделать экспортно-импортные операции дешевле. Второе - сделать их быстрее. И третье - сделать их менее проблематичными.

Важно напрямую спрашивать у участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), насколько им удобно завозить товары, быстро ли проходят операции, с какими проблемами они сталкиваются. Для Кыргызстана это особенно актуально, потому что страна не имеет выхода к морю, и такие операции традиционно более сложные.

Поэтому в первую очередь необходимо общаться с предпринимателями и участниками ВЭД, слушать их и понимать, с какими трудностями они сталкиваются, чтобы улучшать процессы в таможенной службе", - подчеркнул Джонатан Ко.


URL: https://www.vb.kg/450198
Теги:
ГТС, информационные технологии, Сингапур, Кыргызстан, таможня, товары
