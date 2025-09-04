Погода
Эпос "Эр Тоштук" ждет государственного заказа для съемок фильма

287  0
- Светлана Лаптева
Для съемок фильма по эпосу "Эр Тоштук" нужен государственный заказ. Пока его нет, заявила депутат Динара Ашимова ("Ыйман Нуру") на заседании Жогорку Кенеша.

Она подчеркнула, что кино и мультфильмы играют важную роль в воспитании подрастающего поколения. "Сегодня молодежь отлично знакома с зарубежными супергероями, но почти не знает своих - Эр Тоштук, Жаңыл Мырза, Кожожаш и других. Поэтому необходимо создавать мультфильмы и фильмы на основе отечественных эпосов", - сказала Ашимова.

Депутат напомнила, что еще в 2023–2024 годах проект мультфильма по "Эр Тоштук" прошел экспертную комиссию Департамента кинематографии. Минфин согласовал финансирование в размере 5 миллионов долларов, однако средства так и не были выделены, и работа остановилась. "Режиссеры уже обратились в парламент. Все, что требуется для старта, оформить государственный заказ", - добавила она, обращаясь к представителю президента и Кабмина.


URL: https://www.vb.kg/450200
Теги:
кино, Кыргызстан
