Эпос "Эр Тоштук" ждет государственного заказа для съемок фильма

Для съемок фильма по эпосу "Эр Тоштук" нужен государственный заказ. Пока его нет, заявила депутат Динара Ашимова ("Ыйман Нуру") на заседании Жогорку Кенеша.

Она подчеркнула, что кино и мультфильмы играют важную роль в воспитании подрастающего поколения. "Сегодня молодежь отлично знакома с зарубежными супергероями, но почти не знает своих - Эр Тоштук, Жаңыл Мырза, Кожожаш и других. Поэтому необходимо создавать мультфильмы и фильмы на основе отечественных эпосов", - сказала Ашимова.

Депутат напомнила, что еще в 2023–2024 годах проект мультфильма по "Эр Тоштук" прошел экспертную комиссию Департамента кинематографии. Минфин согласовал финансирование в размере 5 миллионов долларов, однако средства так и не были выделены, и работа остановилась. "Режиссеры уже обратились в парламент. Все, что требуется для старта, оформить государственный заказ", - добавила она, обращаясь к представителю президента и Кабмина.