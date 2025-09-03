Погода
Осторожно: мошенники выдают себя за сотрудников О! и выманивают SMS-коды

В Бишкеке зафиксирован очередной способ телефонного мошенничества. Таксист получил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Мобильного оператора О! и задал непривычный вопрос: "Сколько лет вы планируете пользоваться своей SIM-картой – 5 или 10 лет? И хотите ли, чтобы мы продлили ваш договор?". В этот же момент на номер водителя пришло SMS с кодом, который звонящий настойчиво попросил назвать.

Мобильный оператор О! официально предупреждает:

  1. Сотрудники О! никогда не звонят с вопросами о сроке использования SIM-карты,
  2. не предлагают "продлить действие номера",
  3. не запрашивают цифры и коды, которые приходят в SMS.

Все подобные звонки совершают мошенники, которые пытаются получить доступ к личным данным и средствам клиентов.

Если вам поступил похожий звонок, сразу же прервите разговор и никогда ни при каких обстоятельствах не сообщайте коды из SMS.

Фейковая реклама в соцсетях

Напомним, в социальных сетях также может распространяться ложная реклама, снятая злоумышленниками на фоне офисов компании. В ней предлагается якобы получить 400 сомов за отзыв. Реклама предлагает нажать на ссылку, которая ведёт на фальшивый канал в мессенджере и далее мошенники просят ввести вас свои данные. Компания подчёркивает, что это фейк и никакого отношения к О! подобные акции не имеют.

Что делать?

Если вам поступил подозрительный звонок или вы увидели сомнительное объявление, рекомендуем сразу прервать контакт и ни в коем случае не сообщать коды из SMS и не вводить свои персональные данные по ссылкам. Всегда проверяйте информацию в официальных каналах компании, служба поддержки О! работает круглосуточно:

  1. в приложении "Мой О!"
  2. Telegram: http://t.me/o_mobile_operator_bot
  3. WhatsApp: https://wa.me/996705700700
  4. онлайн-чат на сайте www.o.kg

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, 16-0063-КР. Подробнее: o.kg


