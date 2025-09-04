Погода
$ 87.12 - 87.60
€ 101.20 - 102.20

Кыргызстан планирует внедрить корейский опыт "единого окна" в таможне

146  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель директора отдела двустороннего сотрудничества Таможенной службы Республики Корея госпожа Ли Жи Э, принявшая участие в Международной ИТ-конференции в области таможенного дела на тему "Искусственный интеллект в таможенной сфере", которая прошла в селе Бает Иссык-Кульской области, рассказала о планах Кыргызстана применить южнокорейский опыт в сфере "единого окна".

- Что нужно улучшить кыргызской стороне в таможенном сотрудничестве? В первую очередь международное взаимодействие вашей таможенной службы с другими странами. Это играет большую роль, ведь важен обмен опытом между нашими государствами. Я бы предложила активнее работать в этом направлении, чтобы учиться у более опытных стран и перенимать их практику, - отметила она.

По словам Ли Жи Э, применение инновационных технологий и искусственного интеллекта в таможенной сфере актуально и для Кореи.

- В настоящее время мы проводим большую работу в этом направлении. За последнее время внедрены различные технологии на основе ИИ. Таможенное администрирование полностью оцифровано, и мы уделяем этому вопросу большое внимание. Сегодня во всём мире актуальна тема внедрения инновационных технологий, и Кыргызстан также должен уделять ей приоритетное значение, - сказала она.

Также специалист отметила, что Кыргызстан и Корея уже ведут переговоры по внедрению опыта в сфере "единого окна". По её словам, корейская сторона готова оказать помощь в реализации данного проекта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450208
Теги:
Южная Корея, сотрудничество, Кыргызстан, таможня
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  