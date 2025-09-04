Кыргызстан планирует внедрить корейский опыт "единого окна" в таможне

Заместитель директора отдела двустороннего сотрудничества Таможенной службы Республики Корея госпожа Ли Жи Э, принявшая участие в Международной ИТ-конференции в области таможенного дела на тему "Искусственный интеллект в таможенной сфере", которая прошла в селе Бает Иссык-Кульской области, рассказала о планах Кыргызстана применить южнокорейский опыт в сфере "единого окна".

- Что нужно улучшить кыргызской стороне в таможенном сотрудничестве? В первую очередь международное взаимодействие вашей таможенной службы с другими странами. Это играет большую роль, ведь важен обмен опытом между нашими государствами. Я бы предложила активнее работать в этом направлении, чтобы учиться у более опытных стран и перенимать их практику, - отметила она.

По словам Ли Жи Э, применение инновационных технологий и искусственного интеллекта в таможенной сфере актуально и для Кореи.

- В настоящее время мы проводим большую работу в этом направлении. За последнее время внедрены различные технологии на основе ИИ. Таможенное администрирование полностью оцифровано, и мы уделяем этому вопросу большое внимание. Сегодня во всём мире актуальна тема внедрения инновационных технологий, и Кыргызстан также должен уделять ей приоритетное значение, - сказала она.

Также специалист отметила, что Кыргызстан и Корея уже ведут переговоры по внедрению опыта в сфере "единого окна". По её словам, корейская сторона готова оказать помощь в реализации данного проекта.