Кыргызстан готовит цифровые решения для автоматизации таможенных процессов

- Назгуль Абдыразакова
Начальник управления реализации проектов и упрощения процедур торговли Тимур Джакыпов на Международной ИТ-конференции в области таможенного дела на тему "Искусственный интеллект в таможенной сфере", которая прошла в селе Бает Иссык-Кульской области, рассказал о внедрении инноваций в таможенной сфере.

- Следующее направление - это автоматическое определение и анализ представленных документов при таможенном оформлении, как при пересечении границ, так и при таможенном декларировании. Эти процессы реализуются постепенно от простого к сложному. На сегодняшний день мы находимся на среднем этапе внедрения: пока ещё идёт пилотирование, и полностью проекты не реализованы. Однако в ближайшее время мы планируем представить готовое решение, - отметил он.

По словам Джакыпова, наиболее развитые страны в применении искусственного интеллекта - это США, Китай и государства Юго-Восточной Азии.

- На данной конференции присутствуют страны Азии, которые активно внедряют и разрабатывают интеллектуальные системы и "умные" решения. Именно они позволяют достигать высокого уровня автоматизации, при котором вмешательство ручного процесса минимизировано, - подчеркнул он.


Теги:
ГТС, информационные технологии, Кыргызстан, таможня
