Тюркская Универсиада стартует на Иссык-Куле

С 4 по 9 сентября 2025 года на побережье Иссык-Куля пройдет третья Тюркская Универсиада.

В турнире примут участие студенческие сборные из Турции, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. В качестве наблюдателей приглашены представители Венгрии и Таджикистана.

Программа Универсиады включает семь дисциплин: шахматы, настольный теннис, волейбол, дзюдо, вольную и греко-римскую борьбу, а также футзал.

По словам организаторов, мероприятие станет значимым событием студенческого спорта и площадкой для укрепления дружбы молодежи тюркских стран.


