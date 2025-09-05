Погода
$ 87.27 - 87.70
€ 101.20 - 102.20

"Карабах" получил $3 млн за выход в Лигу чемпионов

65  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить футбольному клубу "Карабах" 3 млн долларов США (5 млн манатов) из резервного фонда в связи с выходом команды в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Trend.az.

Азербайджанский клуб пробился в турнир после победы над венгерским "Ференцварошем" в плей-офф: 3:1 в Будапеште и поражение 2:3 в Баку, которое не помешало пройти дальше по сумме двух матчей.

В групповом этапе "Карабах" сыграет против "Бенфики", "Копенгагена", "Атлетика", "Челси", "Наполи", "Аякса", "Айнтрахта" и "Ливерпуля".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450218
Теги:
Азербайджан, президент, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  