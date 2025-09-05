"Карабах" получил $3 млн за выход в Лигу чемпионов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить футбольному клубу "Карабах" 3 млн долларов США (5 млн манатов) из резервного фонда в связи с выходом команды в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Trend.az.

Азербайджанский клуб пробился в турнир после победы над венгерским "Ференцварошем" в плей-офф: 3:1 в Будапеште и поражение 2:3 в Баку, которое не помешало пройти дальше по сумме двух матчей.

В групповом этапе "Карабах" сыграет против "Бенфики", "Копенгагена", "Атлетика", "Челси", "Наполи", "Аякса", "Айнтрахта" и "Ливерпуля".