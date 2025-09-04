Погода
$ 87.12 - 87.60
€ 101.20 - 102.20

В Бишкеке проверяют водителей маршрутных автобусов и такси

58  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Управление патрульной милиции города Бишкек по поручению Министерства внутренних дел Кыргызской Республики проводит 2-х месячный рейд " Общественный транспорт"

Цель мероприятия - сокращение пробок на дорогах и снижение количества ДТП

В ходе рейда инспекторы контролируют соблюдение правил водителями общественного транспорта и такси на специально отведенных стоянках, а также принимают соответствующие меры в случаях выявления нарушений.

МВД напоминает:

- водители автобусов обязаны использовать только специально обозначенные места для посадки и высадки пассажиров, оставляя пространство для других транспортных средств

- водители такси и частного транспорта НЕ ДОЛЖНЫ занимать парковочные места, предназначенные для общественного транспорта и препятствовать движению автобусов

- все участники дорожного движения должны строго соблюдать правила дорожного движения и повышать культуру поведения на дороге

Соблюдение данных требований напрямую способствует обеспечению безопасности пассажиров, укреплению порядка в дорожном движении столицы


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450220
Теги:
Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  