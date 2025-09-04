В Бишкеке проверяют водителей маршрутных автобусов и такси

Управление патрульной милиции города Бишкек по поручению Министерства внутренних дел Кыргызской Республики проводит 2-х месячный рейд " Общественный транспорт"

Цель мероприятия - сокращение пробок на дорогах и снижение количества ДТП

В ходе рейда инспекторы контролируют соблюдение правил водителями общественного транспорта и такси на специально отведенных стоянках, а также принимают соответствующие меры в случаях выявления нарушений.

МВД напоминает:

- водители автобусов обязаны использовать только специально обозначенные места для посадки и высадки пассажиров, оставляя пространство для других транспортных средств

- водители такси и частного транспорта НЕ ДОЛЖНЫ занимать парковочные места, предназначенные для общественного транспорта и препятствовать движению автобусов

- все участники дорожного движения должны строго соблюдать правила дорожного движения и повышать культуру поведения на дороге

Соблюдение данных требований напрямую способствует обеспечению безопасности пассажиров, укреплению порядка в дорожном движении столицы