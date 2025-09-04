Фуникулер "Глория" в Лиссабоне сошел с рельсов. Погибли 15 человек

Фуникулер "Глория" в Лиссабоне, популярный среди туристов, сошел с рельсов. По последним данным, по меньшей мере 15 человек погибли, еще 18 человек пострадали. "Это трагедия, Лиссабон в трауре, такого ещё никогда не случалось в нашем городе", - сказал мэр Лиссабона Карлуш Муэдаш.

Португальская служба экстренной медицинской помощи сообщает, что пятеро пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Остальные тринадцать, включая ребенка, получили легкие травмы.

Среди погибших есть иностранцы, но из каких стран, власти пока не уточнили.

По данным португальского телеканала SIC Noticias, авария произошла 3 сентября в 18:05 по местному времени. Сколько именно человек находилось в вагоне в момент крушения, пока не известно.

Очевидцы рассказали телеканалу, что фуникулер потерял управление и "с огромной силой" врезался в здание.

Источник: ВВС