Погода
$ 87.27 - 87.70
€ 101.20 - 102.20

Малый и средний бизнес формируют в Кыргызстане 37% ВВП Кыргызстана

40  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На совещании, посвященном поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в Кыргызстане, прошло под руководством первого заместителя председателя кабинета министров Данияра Амангельдиева. Информация об этом размещена на сайте правительства.

В мероприятии приняли участие представители различных министерств и ведомств, финансовых учреждений.

Амангельдиев отметил, что экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивый рост на протяжении последних трух лет. В первой половине 2025 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 11.7%, превысив 711 миллиардов сомов. Значительный вклад в этот рост вносит сектор МСП, который формирует 37% ВВП страны.

Согласно данным Нацстаткомитета, в республике функционирует 16.9 тысяч предприятий, среди которых 15.9 тысяч малые и 1 тысяча - средние. Наибольшее количество малых предприятий сосредоточено в Бишкеке, где их доля составляет 70,1%. Число индивидуальных предпринимателей превышает 600 тысяч, что указывает на рост предпринимательской активности в стране.

Для дальнейшего стимулирования бизнеса Амангельдиев дал несколько поручений, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450224
Теги:
Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  