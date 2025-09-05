Малый и средний бизнес формируют в Кыргызстане 37% ВВП Кыргызстана

На совещании, посвященном поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в Кыргызстане, прошло под руководством первого заместителя председателя кабинета министров Данияра Амангельдиева. Информация об этом размещена на сайте правительства.

В мероприятии приняли участие представители различных министерств и ведомств, финансовых учреждений.

Амангельдиев отметил, что экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивый рост на протяжении последних трух лет. В первой половине 2025 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 11.7%, превысив 711 миллиардов сомов. Значительный вклад в этот рост вносит сектор МСП, который формирует 37% ВВП страны.

Согласно данным Нацстаткомитета, в республике функционирует 16.9 тысяч предприятий, среди которых 15.9 тысяч малые и 1 тысяча - средние. Наибольшее количество малых предприятий сосредоточено в Бишкеке, где их доля составляет 70,1%. Число индивидуальных предпринимателей превышает 600 тысяч, что указывает на рост предпринимательской активности в стране.

Для дальнейшего стимулирования бизнеса Амангельдиев дал несколько поручений, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства.