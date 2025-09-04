Чиновник "Кадастра" незаконно оформил 4 га земли на Иссык-Куле

ГКНБ задержал бывшего начальника подразделения ГУ "Кадастр" Т.А.К. по подозрению в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Т.А.К. причастен к незаконному признанию права собственности на земельный участок площадью 4,5 га, расположенный в селе Чок-Тал Иссык-Кульского района.

Следствие установило, что Т.А.К. выступил одним из инициаторов создания сельскохозяйственного кооператива "Демал" и принимал активное участие в организации незаконного оформления дорогостоящего земельного участка, находящегося в прибрежной зоне озера Иссык-Куль.

Эти действия он совершал при поддержке заинтересованных должностных лиц, используя поддельные официальные документы. На их основании государственный земельный участок был отчуждён в частную собственность. Задержанный водворен в ИВС. В настоящее время ведётся следствие.