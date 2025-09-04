Погода
В Оше ЗАО "ДСУ" вернуло государству земельный участок

В Оше ЗАО "ДСУ" (Дорожно-строительное управление) вернуло государству незаконно приватизированный участок. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, договор о добровольной и безвозмездной передаче был подписан 25 августа между директором ЗАО "ДСУ" С.И.К. и ГАУГИ при кабинете министров.

Проверка правомерности приватизации земель проводилась ГКНБ КР в рамках государственной политики по возврату земель, незаконно находящихся в частной собственности.

В результате расследования с руководством ЗАО "ДСУ" была достигнута договорённость о передаче участка на баланс государства безвозмездно.


