Погода
$ 87.12 - 87.60
€ 101.20 - 102.20

В Оше задержаны сотрудники УГНС за сокрытие крупных налоговых долгов

240  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше задержаны сотрудники УГНС старший инспектор отдела проверок Т.А.А. и экс-начальник отдела проверок Ж.Б.К Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что они умышленно допустили искажение данных ОсОО А.А.Т. с целью сокрытия и занижения налоговых выплат. Кроме того, был скрыт факт крупной задолженности компании перед государственным бюджетом.

Решение о прекращении деятельности ОсОО А.А.Т. было принято сотрудниками УГНС Ош, однако действия должностных лиц повлекли нарушения законодательства о налогах. Ведётся следствие в соответствии со ст.96 и ст.97 УПК КР. Задержанные водворены в ИВС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450230
Теги:
ГКНБ, задержание, налоги, Ош
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  