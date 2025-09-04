В Оше задержаны сотрудники УГНС за сокрытие крупных налоговых долгов

В Оше задержаны сотрудники УГНС старший инспектор отдела проверок Т.А.А. и экс-начальник отдела проверок Ж.Б.К Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что они умышленно допустили искажение данных ОсОО А.А.Т. с целью сокрытия и занижения налоговых выплат. Кроме того, был скрыт факт крупной задолженности компании перед государственным бюджетом.

Решение о прекращении деятельности ОсОО А.А.Т. было принято сотрудниками УГНС Ош, однако действия должностных лиц повлекли нарушения законодательства о налогах. Ведётся следствие в соответствии со ст.96 и ст.97 УПК КР. Задержанные водворены в ИВС.