ГКНБ задержан судья Ошского горсуда, который сжег деньги в уборной

ГКНБ совместно с Военной прокуратурой задержали судью Ошского городского суда С.Р.Ш. и сотрудника прокуратуры И.С.К. по подозрению в вымогательстве 4 000 долларов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, сотрудник прокуратуры выступал посредником при получении взятки от гражданина, который обратился с уголовным делом к судье С.Р.Ш. 29 июля 2025 года И.С.К. был задержан с поличным после получения денежных средств.

В тот же день судья С.Р.Ш., при попытке скрыться, сжег часть полученных денег в уборной своей квартиры. Судебно-химическая и судебно-технико-криминалистическая экспертизы подтвердили наличие остатков долларов.

29 августа 2025 года Совет судей Кыргызской Республики дал согласие на привлечение судьи С.Р.Ш. к уголовной ответственности. Им и сотруднику прокуратуры предъявлено обвинение по ст.343 ч.2 п.1 и 2 УК КР (вымогательство взятки). В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока следствия.