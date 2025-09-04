Погода
Кыргызстанский штангист Расулбеков завоевал золото в США

- Самуэль Деди Ирие
Бекдоолот Расулбеков принес Кыргызстану золотую медаль на международном турнире VIRUS Weightlifting Series 2 в Форт-Уэрте, США.

В весовой категории до 110 кг спортсмен, выступавший за команду Marin Heavy Athletics, успешно выполнил все шесть попыток: в рывке - 160, 167 и 172 кг, в толчке - 200, 210 и 220 кг. Итоговый результат позволил ему стать лучшим среди 37 участников.

Напомним, ранее Расулбеков завоевал бронзу на Играх исламской солидарности 2021 года и представлял Кыргызстан на Олимпиаде-2020 в Токио.


URL: https://www.vb.kg/450235
Теги:
тяжелая атлетика, Кыргызстан
