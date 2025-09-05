Погода
В Кыргызстане предлагают ввести плату за восхождение выше 6 тысяч метров

- Светлана Лаптева
В Жогорку Кенеше рассматривается инициатива о введении платы за разрешения на восхождение на вершины Кыргызстана, превышающие 6 тысяч метров.

Как сообщили в пресс-службе парламента, предлагается ужесточить регулирование деятельности гидов, инструкторов, альпинистских клубов и туристических компаний. Порядок выдачи разрешений, список горных районов и размеры сбора будет определять правительство.

Среди новшеств - обязательное страхование альпинистов, ужесточение мер безопасности и введение ответственности за нарушение правил. Отдельное внимание уделено охране окружающей среды: все участники экспедиций должны будут собирать мусор в специальные контейнеры и выносить его вниз для утилизации.

Напомним, что Пик Победы (7 439 метров) считается одной из самых сложных вершин в мире. За всю историю восхождений здесь погибли более 80 альпинистов. Ранее также сообщалось о трагедии с участием российской спортсменки Натальи Наговицыиной, которая погибла на спуске из-за полученных травм и невозможности проведения спасательных работ в сложных погодных условиях.


