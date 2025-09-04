В Кыргызстане стартует чемпионат по футзалу сезона 2025–2026

6 сентября в стране начнется чемпионат Кыргызской Республики по футзалу. Турнир пройдет в формате Суперлиги и будет включать предварительный этап и стадию плей-офф, сообщает Ассоциация футзала КР.

В соревнованиях примут участие 12 команд из разных регионов страны, включая бишкекские клубы "Art Blast Group", "Топ-Тоголок", "Виват", "Toyota" и "Достук", а также "Нарын", "Жаш-Муун" (Джалал-Абад), "Лидер-ОшМу" и "Алай" (Ош), "Каракол" (Иссык-Куль), "Талас" и "Кант".

По регламенту, на предварительном этапе команды сыграют между собой в два круга, после чего восемь лучших выйдут в плей-офф.

Матчи первого тура:

6 сентября: "Жаш-Муун" - "Лидер-ОшМу" (Джалал-Абад, 20:00)

7 сентября: "Виват" - "Достук" (Бишкек, 18:00)

7 сентября: "Алай" - "Топ-Тоголок" (Бишкек, 20:00)

7 сентября: "Каракол" - "Талас" (Каракол, 20:00)

Трансляции игр будут доступны на @kyrgyz_sport_tv, билеты - на ticketon.kg.