Властям не выгодны досрочные парламентские выборы

В Кыргызстане снова пошли разговоры о самороспуске Жогорку Кенеша и проведении досрочных парламентских выборов. Не успели депутаты приступить к своим обязанностям, как в СМИ и соцсетях зазвучали намеки, прогнозы и даже слухи о дате голосования.

История кыргызской политики показывает, что парламентские выборы чаще становились не праздником демократии, а детонатором политических кризисов. Достаточно вспомнить 2005-й, 2010-й или 2020-й годы, когда именно электоральные кампании перерастали в массовые протесты и смену власти. Поэтому разговоры о том, чтобы снова устроить внеочередное голосование, выглядят как минимум рискованно и необдуманно.

Вот уже и сами депутаты ЖК подтверждают, что вопрос действительно обсуждается и может быть вынесен на голосование в ближайшие дни. Подлил масла в огонь и беглый банкир из Казахстана Мухтар Аблязов, заявивший, что выборы якобы пройдут уже 17 ноября, и что за ними может последовать революция. Кому как, но подобные заявления лишь усиливают атмосферу недоверия и тревожности в обществе.

Даже глава ЦИК Тынчтык Шайназаров в интервью СМИ признал, что у сторонников досрочных выборов есть определенная логика. По его словам, в 2026 году осенние парламентские выборы совпадут по времени с президентской кампанией, которая стартует уже в январе 2027 года. Таким образом, отмечает он, два масштабных электоральных мероприятия подряд это серьезное испытание для страны.

С другой стороны, нынешнему составу парламента осталось работать всего год. Самороспуск в такой ситуации выглядит скорее как политический жест, чем реальная необходимость. Если уж говорить о здравомыслии, то куда более осмысленным выглядели бы досрочные президентские выборы. Ведь глава государства будет избираться уже по новой Конституции, и подготовка к этому процессу потребует меньше времени и ресурсов.

Поэтому сегодняшние разговоры о самороспуске парламента - это скорее больше элемент политической игры и проверка общественного мнения, чем реальный сценарий. Но сама постановка вопроса вновь демонстрирует, что кыргызская политика остается склонной к резким движениям. А резкие движения в стране, где выборы не раз становились началом потрясений, равносильны игре с огнем. Нынешние власти это точно понимают и поэтому вряд ли они после стольких экономических реформ и усилий по сохранению стабильности в стране пойдут на такой необдуманный и рискованный шаг.


президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
