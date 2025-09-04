Погода
Задержан начальник Чаткальского лесхоза при получении взятки в 5 млн сомов

307  0
- Карыпбай кызы Толгонай
1 сентября 2025 года сотрудники ГКНБ КР задержали с поличным начальника Чаткальского лесхоза Лесной службы при МЧС Б.М.О.

По данным спецслужбы, он получил 5 миллионов сомов от директора ОсОО "Алтын Белги" Ж.у.А. за беспрепятственное продолжение золотодобывающей деятельности компании в местности Чон-Жайык Чаткальского района Джалал-Абадской области.

Следствие установило, что чиновник, злоупотребляя служебным положением, вымогал деньги, угрожая в противном случае арестовать имущество и создать искусственные преграды со стороны госорганов.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. По факту возбуждено досудебное производство, ведутся следственные мероприятия.

В ГКНБ подчеркнули, что комитет последовательно и принципиально продолжает борьбу с коррупцией в органах государственной власти.


Теги:
ГКНБ, Гослесхоз, взятка, Кыргызстан
