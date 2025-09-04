В Минобразе за 2023 год выявили нарушения на более 723 миллиона сомов

Счетная палата Кыргызской Республики опубликовала результаты аудита соответствия исполнения бюджета Министерства образования и науки Кыргызской Республики и его ведомственных организаций за 2023 год.

"В ходе аудита были проанализированы финансовая деятельность министерства и его ведомственных организаций, формирование и исполнение бюджета, при этом были отмечены следующие основные показатели:

- В системе образования Кыргызской Республики действует 89 высших учебных заведений (33 государственных, 56 частных), в которых обучаются 222 699 студентов;

- В средних профессиональных учебных заведениях обучаются 100 728 студентов, в профессиональных лицеях - 31 455 студентов;

- Финансируется 2070 школ, в которых учатся 1 263 191 ученик, работает 94 683 учителя.

В 2023 году бюджет министерства с учётом внесённых изменений составил 67 724 502,3 тыс. сомов, из которых кассовые расходы достигли 61 821 556,0 тыс. сомов.

По результатам аудита было выявлено общих нарушений на сумму 723 554,6 тыс. сомов, из них 289 658,7 тыс. сомов подлежат восстановлению, 214 722,5 тыс. сомов были восстановлены в ходе аудита, что составляет 74,13%.

В ходе аудита были зафиксированы следующие финансовые нарушения:

- Недостатки в исполнении бюджета - 346 380,1 тыс. сомов;

- Нарушения при составлении и рассмотрении проекта бюджета - 26 039,2 тыс. сомов;

- Нарушения при использовании имущества - 35 439,7 тыс. сомов;

- Нарушения в бухгалтерском учёте и отчётных документах - 314 465,5 тыс. сомов;

- Нарушения при закупке товаров, работ и услуг - 1 230,1 тыс. сомов.

Предварительные результаты аудита в Джалал-Абадском государственном университете были направлены в Государственный комитет национальной безопасности, а результаты аудита в Таласском городском и Таласском районном отделах образования - в прокуратуру Таласской области. Кроме того, было предложено направить в Генеральную прокуратуру информацию о выявленных финансовых нарушениях, связанных с арендой и оплатой труда.

Счетная палата продолжает контроль, направленный на обеспечение законного, эффективного и прозрачного использования государственных средств".