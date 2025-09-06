В Джалал-Абадской области проходил мониторинг рыбных хозяйств

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провело мониторинг рыбных хозяйств джалал-абадской области, сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам обследования на местах установлено, что 22 рыбных хозяйства заключили договор с Министерством и ведут деятельность. В том числе:
на Токтогульском водохранилище – 9 хозяйств,
на Күрпсайском водохранилище – 5 хозяйств,
на Таш-Көмюрском водохранилище – 4 хозяйства,
на Шамалды-Сайском водохранилище – 4 хозяйства.
По итогам мониторинга даны рекомендации по увеличению объемов производства товарной рыбы и строгому соблюдению ветеринарно-санитарных требований.