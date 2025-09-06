В Джалал-Абадской области проходил мониторинг рыбных хозяйств

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провело мониторинг рыбных хозяйств джалал-абадской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам обследования на местах установлено, что 22 рыбных хозяйства заключили договор с Министерством и ведут деятельность. В том числе:

на Токтогульском водохранилище – 9 хозяйств,

на Күрпсайском водохранилище – 5 хозяйств,

на Таш-Көмюрском водохранилище – 4 хозяйства,

на Шамалды-Сайском водохранилище – 4 хозяйства.

По итогам мониторинга даны рекомендации по увеличению объемов производства товарной рыбы и строгому соблюдению ветеринарно-санитарных требований.