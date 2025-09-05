Трое граждан Китая задержаны за незаконный лов рыбы в Ала-Букинском районе

2 сентября 2025 года на Орто-Токойском (Касан-Сайском) водохранилище в Ала-Букинском районе был проведён рейд по борьбе с незаконным рыболовством. Рейд организован егерями ОсОО "Орто-Токой демилгеси", в ходе которого выявлен факт нарушения закона, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В результате трое граждан Китайской Народной Республики были задержаны за незаконный лов рыбы с использованием синтетических сетей. Задержанные переданы в Ала-Букинский районный отдел внутренних дел, где в отношении них принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

Данный рейд является частью системной работы по предотвращению незаконного рыболовства на водохранилищах Джалал-Абадской области и защите местной экологии. Министерство планирует продолжать проведение подобных рейдов на регулярной основе