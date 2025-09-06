Погода
В Чуйской области проведена масштабная инвентаризация рыбных хозяйств

- Светлана Лаптева
В Кеминском, Ысык-Атинском, Аламединском и Чуйском районах Чуйской области проведена инвентаризация и мониторинг рыбных хозяйств и незаконно используемых водоемов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Работы осуществлялись на основе материалов, предоставленных структурными и ведомственными подразделениями министерства, в том числе охватили объекты, расположенные вдоль автодороги Бишкек–Торугарт.

По итогам:

Всего выявлено 321 рыбное хозяйство;

Кеминский район – 25 хозяйств;

Ысык-Атинский район – 103 хозяйства (на основании договоров);

Аламединский район – 12 хозяйств (на основании договоров);

Чуйский район – 37 хозяйств (на основании договоров).

Из них 177 хозяйств работают на основании договоров, тогда как 144 хозяйства расположены на землях государственного лесного фонда незаконно.

Для информации:

По результатам проведенной инвентаризации и мониторинга будут предприняты соответствующие меры по легализации незаконно действующих хозяйств, эффективному использованию ресурсов и устойчивому развитию рыбного хозяйства.


