В Чолпон-Ате стартовала III Тюркская универсиада

В Чолпон-Ате открылась III Тюркская универсиада. В соревнованиях принимают участие более 450 студентов-спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Программа турнира включает семь видов спорта: волейбол, футзал, настольный теннис, шахматы, дзюдо, вольную и греко-римскую борьбу.

Также на Иссык-Куль прибыли представители Венгрии и Таджикистана, которые выступят в роли наблюдателей.

Организаторы подчеркивают, что универсиада станет ярким событием студенческого спорта, укрепит дружбу между молодежью тюркских стран и будет способствовать популяризации здорового образа жизни.

Мероприятие проводится под эгидой Организации тюркских государств.


