Погода
$ 87.27 - 87.70
€ 101.20 - 102.20

Месси высказался после поражения "Интер Майами" в финале Leagues Cup

367  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Лионель Месси, капитан "Интер Майами", обратился к болельщикам после поражения в финале Leagues Cup 2025 от "Сиэтл Саундерс".

"Мы боролись до конца, но в этот раз не получилось. Берём позитивное и продолжаем учиться, чтобы достичь целей этого сезона", - написал Месси в соцсетях.

Для клуба из Флориды 2025 год стал одним из самых напряжённых: команда сыграла в четырёх турнирах - MLS, Лиге чемпионов КОНКАКАФ, клубном чемпионате мира и Leagues Cup.

В чемпионате MLS "Интер Майами" занимает шестое место в Восточной конференции и продолжает борьбу за место в плей-офф. 13 сентября команда сыграет на выезде против "Шарлотт", а 16 сентября дома примет "Сиэтл Саундерс" в матче с оттенком реванша.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450261
Теги:
футбол, Португалия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  