Месси высказался после поражения "Интер Майами" в финале Leagues Cup

Лионель Месси, капитан "Интер Майами", обратился к болельщикам после поражения в финале Leagues Cup 2025 от "Сиэтл Саундерс".

"Мы боролись до конца, но в этот раз не получилось. Берём позитивное и продолжаем учиться, чтобы достичь целей этого сезона", - написал Месси в соцсетях.

Для клуба из Флориды 2025 год стал одним из самых напряжённых: команда сыграла в четырёх турнирах - MLS, Лиге чемпионов КОНКАКАФ, клубном чемпионате мира и Leagues Cup.

В чемпионате MLS "Интер Майами" занимает шестое место в Восточной конференции и продолжает борьбу за место в плей-офф. 13 сентября команда сыграет на выезде против "Шарлотт", а 16 сентября дома примет "Сиэтл Саундерс" в матче с оттенком реванша.