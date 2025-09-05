Погода
Анчелотти: Неймар не попал в сборную Бразилии по техническим причинам

- Самуэль Деди Ирие
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил, почему не вызвал Неймара в состав команды на сентябрьские матчи. По словам специалиста, решение связано не с травмой, а с тактическими соображениями.

Ранее Анчелотти заявлял, что форвард пропустил вызов из-за "незначительного повреждения". Однако Неймар, отыгравший полный матч за "Сантос" против "Флуминенсе", сообщил, что проблем со здоровьем у него нет.

"Это было техническое решение. Никто не сомневается в уровне Неймара, но мы оцениваем не только качество, но и физическую готовность, а также соответствие системе игры", - отметил Анчелотти.

Сам футболист заявил, что уважает выбор тренера: "Меня не вызвали по техническим причинам. Это мнение тренера, и я его принимаю. Остаётся поддерживать команду".

С начала года 33-летний нападающий провёл 20 матчей за "Сантос", забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

Сборная Бразилии под руководством Анчелотти уже сыграла вничью с Эквадором (0:0) и обыграла Парагвай (1:0). В ближайших турах отборочного цикла ЧМ-2026 бразильцы встретятся с Чили и Боливией.


