Бразильский бизнесмен завещал все свое состояние Неймару

В Бразилии предприниматель из Порту-Алегри указал Неймара единственным наследником своего состояния, которое оценивается примерно в 1 миллиард долларов. Завещание датировано 12 июня 2023 года и заверено нотариально.

31-летний бизнесмен утверждает, что не имеет родственных или профессиональных связей с футболистом, но восхищается его карьерой и стойкостью после критики и травм последних лет.

Тем не менее окружение Неймара отнеслось к новости с сомнением. Представители игрока заявили, что пока не видели официальных подтверждений документа.

СМИ сообщают, что в состояние бизнесмена входят инвестиции и недвижимость, но пока не ясно, сопоставимы ли они с личным состоянием самого Неймара, которое оценивается почти в 900 миллионов евро.