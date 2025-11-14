Погода
Борьба с коррупцией: Зеленскому надо поучиться у Жапарова

В новом интервью политолог Константин Бондаренко прокомментировал публикацию аудиозаписей, приписываемых окружению Владимира Зеленского и оценил возможные последствия для украинской власти.

Паника в офисе президента и реакция на расследования

Бондаренко заявил, что в окружении Владимира Зеленского растёт напряжение после публикации так называемых "плёнок Миндича", на которых якобы зафиксированы разговоры о коррупционных схемах и влиянии на должностных лиц. По словам политолога, руководство ОП "мечется" и не вырабатывает чёткой линии поведения.

Сразу несколько украинских чиновников - министр энергетики Герман Галущенко и министр обороны Рустем Умеров - публично заявили о своей готовности сотрудничать со следствием. При этом Зеленский накануне не записал традиционное обращение, что Бондаренко связывает с растерянностью власти.

Четыре сценария развития ситуации

По мнению Бондаренко, дальнейшие события могут развиваться по нескольким направлениям:

1. Добровольная отставка Зеленского

Под давлением скандалов президент может уйти с должности, передав полномочия Верховной Раде.

2. "Латиноамериканский" сценарий

В условиях падения доверия может появиться военный лидер, который объявит о создании временного правительства.

3. Давление со стороны западных структур

Представители антикоррупционных организаций и западных партнёров могут потребовать от Зеленского убрать часть окружения и передать контроль над правительством другим группам влияния.

4. Попытка удержать власть

Зеленский может игнорировать скандал, сохраняя контроль над силовиками, ограничивая информационные каналы и пытаясь взять реванш над антикоррупционными органами.

Версия о роли США и Европе

Эксперт отметил, что отношение Запада станет ключевым фактором:

США, по его словам, требуют от Зеленского раскрытия данных о контактах с окружением Байдена, что делает для него Вашингтон "опасным партнёром".

•Европа остаётся главным ресурсным донором и может поддержать Зеленского ради продолжения войны.

Бондаренко также упомянул возможную американскую юрисдикцию по делу о банковских пакетах с деньгами, якобы предназначенных не для Украины.

Влияние скандала на фронт и внутреннюю политику

Публикация плёнок совпала с тяжёлой ситуацией на фронте. По словам политолога, это могло быть сделано для давления на Киев с целью ускорить переговорные процессы. Он также считает, что США могут искать фигуру, которая будет приемлемой для переговоров с Россией.

Будут ли протесты?

Бондаренко не ожидает массового Майдана, однако допускает, что "элитарные движения" в армии и политических группах могут сыграть роль. Решающее значение, по его словам, снова будет иметь позиция Запада: если протесты получат "охранную грамоту" извне, власть не сможет их разогнать.

Кто может заменить Зеленского?

Политолог считает, что возможны разные варианты:

переход власти к Верховной Раде;

появление нового спикера вместо Руслана Стефанчука;

появление "силового" лидера;

сохранение Зеленского в роли формального главы государства.

По словам Бондаренко, нынешняя ситуация - самый серьёзный кризис за годы президентства Зеленского. Скандал вокруг плёнок, коррупционных схем и возможного иностранного финансового следа может привести как к политической реконфигурации внутри страны, так и к изменениям в международной поддержке Украины.


