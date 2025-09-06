Погода
$ 87.26 - 87.75
€ 101.37 - 102.37

Серхио Рамос выпустил песню о "Реале" и выразил желание вернуться в клуб

166  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос представил новый музыкальный трек под названием Cibeles, посвящённый королевскому клубу. Песня сопровождается клипом с нарезками памятных моментов в футболке "Реала" и аллюзиями на болезненный уход игрока из команды.

В тексте Рамос признаётся, что не хотел покидать "Реал", говорит о боли расставания и подчёркивает, что всегда отдавал себя клубу полностью. Многие строки воспринимаются как критика руководства и лично президента Флорентино Переса, который в 2021 году не предложил защитнику новый контракт.

Название песни связано с площадью Сибелес в Мадриде, где "Реал" традиционно празднует свои победы. Именно там Рамос поднимал кубки вместе с партнёрами и болельщиками.

Испанец уже имеет опыт музыкальных проектов, ранее он записывал песни в стиле фламенко и сотрудничал с популярными исполнителями. Теперь Рамос заявил, что намерен посвятить музыке несколько лет и даже мечтает выиграть "Грэмми".

При этом главный посыл композиции - Серхио готов однажды вернуться в "Реал".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450271
Теги:
футбол, Испания
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  