Серхио Рамос выпустил песню о "Реале" и выразил желание вернуться в клуб

Бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос представил новый музыкальный трек под названием Cibeles, посвящённый королевскому клубу. Песня сопровождается клипом с нарезками памятных моментов в футболке "Реала" и аллюзиями на болезненный уход игрока из команды.

В тексте Рамос признаётся, что не хотел покидать "Реал", говорит о боли расставания и подчёркивает, что всегда отдавал себя клубу полностью. Многие строки воспринимаются как критика руководства и лично президента Флорентино Переса, который в 2021 году не предложил защитнику новый контракт.

Название песни связано с площадью Сибелес в Мадриде, где "Реал" традиционно празднует свои победы. Именно там Рамос поднимал кубки вместе с партнёрами и болельщиками.

Испанец уже имеет опыт музыкальных проектов, ранее он записывал песни в стиле фламенко и сотрудничал с популярными исполнителями. Теперь Рамос заявил, что намерен посвятить музыке несколько лет и даже мечтает выиграть "Грэмми".

При этом главный посыл композиции - Серхио готов однажды вернуться в "Реал".