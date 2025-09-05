Конор Макгрегор намерен баллотироваться в президенты Ирландии

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о планах участвовать в выборах президента Ирландии, которые пройдут 24 октября. Он обратился к своим сторонникам с просьбой поддержать его кандидатуру и помочь попасть в бюллетень.

"Если вы хотите увидеть мое имя в бюллетене для голосования на пост президента, обращайтесь к местным советникам и поддержите мою кандидатуру", - сказал Макгрегор в видео, опубликованном в Instagram. Пост также поддержал Илон Маск, сопроводив его флагами Ирландии.

Для официального участия Макгрегору необходимо заручиться поддержкой 20 членов парламента или четырёх местных советов. Выдвижение кандидатов продлится до 24 сентября.

37-летний ирландец последний раз выходил в октагон в 2021 году и ранее заявлял о возможном возвращении в UFC. Президент Ирландии избирается на семилетний срок и может занимать пост не более двух раз; должность в основном церемониальная, но включает назначение премьер-министра, министров и судей, а также подписание законопроектов.