Погода
$ 87.27 - 87.70
€ 101.20 - 102.20

Конор Макгрегор намерен баллотироваться в президенты Ирландии

251  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о планах участвовать в выборах президента Ирландии, которые пройдут 24 октября. Он обратился к своим сторонникам с просьбой поддержать его кандидатуру и помочь попасть в бюллетень.

"Если вы хотите увидеть мое имя в бюллетене для голосования на пост президента, обращайтесь к местным советникам и поддержите мою кандидатуру", - сказал Макгрегор в видео, опубликованном в Instagram. Пост также поддержал Илон Маск, сопроводив его флагами Ирландии.

Для официального участия Макгрегору необходимо заручиться поддержкой 20 членов парламента или четырёх местных советов. Выдвижение кандидатов продлится до 24 сентября.

37-летний ирландец последний раз выходил в октагон в 2021 году и ранее заявлял о возможном возвращении в UFC. Президент Ирландии избирается на семилетний срок и может занимать пост не более двух раз; должность в основном церемониальная, но включает назначение премьер-министра, министров и судей, а также подписание законопроектов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450274
Теги:
президент, смешанные бои, Ирландия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  