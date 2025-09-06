Йоэль Ромеро подписал контракт с IBA Bare Knuckle

Серебряный призер Олимпийских игр по борьбе и бывший претендент на титул UFC Йоэль Ромеро официально подписал контракт с лигой IBA Bare Knuckle, сообщил руководитель организации Алибек Гитинов.

Первый бой Ромеро в новой лиге планировался на октябрь, но перенесён на 2026 год. Кубинец имеет богатую спортивную карьеру: серебро Олимпиады-2000, три победы в Кубке мира и пять титулов Панамериканских игр.

В профессиональном ММА Ромеро дебютировал в 2013 году, одержав победы над Дереком Бранссоном, Тимом Кеннеди, Робертом Уиттакером и Пауло Костой. В последних поединках по гибридным правилам в лиге Dirty Boxing он выиграл досрочно у Дуэйна Креспо и Раса Хилтона.

Свою первую схватку в Bare Knuckle FC спортсмен проведёт в сентябре против Тео Доукаса.