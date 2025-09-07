Оросбек Айдаров назначен худруком молодежного театра "Учур"

На основании Приказа Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Художественный руководитель Чуйского областного театра музыкальной драмы и сатиры имени Термечикова Айдаров Оросбек Бактыкеевич освобожден от занимаемой должности по собственному желанию и назначен на должность художественного руководителя Государственного молодежного театра "Учур".

Оросбек Айдаров родился в 1960 году в селе Тош-Булак Сокулукского района Чуйской области. После окончания средней школы работал пастухом на ферме. В 1983 году в Москве А. Н.В. Окончил институт театрального искусства имени Луначарского. Специальность - "актер театра и кино". В том же году начал творческую деятельность. Начинал в Иссык-Кульском областном драматическом театре им.Жантошева.

В 1990-1993 годах Н. Артистка Республиканского театра юного зрителя им. Кыдыкеевой; В 1993-1994 годах вице-президент Союза театральных деятелей Кыргызстана ;