Погода
$ 87.29 - 87.69
€ 101.55 - 102.50

Оросбек Айдаров назначен худруком молодежного театра "Учур"

126  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На основании Приказа Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Художественный руководитель Чуйского областного театра музыкальной драмы и сатиры имени Термечикова Айдаров Оросбек Бактыкеевич освобожден от занимаемой должности по собственному желанию и назначен на должность художественного руководителя Государственного молодежного театра "Учур".

Оросбек Айдаров родился в 1960 году в селе Тош-Булак Сокулукского района Чуйской области. После окончания средней школы работал пастухом на ферме. В 1983 году в Москве А. Н.В. Окончил институт театрального искусства имени Луначарского. Специальность - "актер театра и кино". В том же году начал творческую деятельность. Начинал в Иссык-Кульском областном драматическом театре им.Жантошева.

В 1990-1993 годах Н. Артистка Республиканского театра юного зрителя им. Кыдыкеевой; В 1993-1994 годах вице-президент Союза театральных деятелей Кыргызстана ;


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450278
Теги:
театр, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  