В Оше медицинские центры "Касиет" и "Авангард" возвращены государству

- Назгуль Абдыразакова
ГКНБ вернул в государственную собственность медицинские центры "Касиет" в Оше и "Авангард" в Кара-Суйском районе Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках уголовного дела возбужденного по факту коррупции при выводе земельных участков Чон-Сары Ойского айыл окмоту из государственной собственности. В результате проверки имущества одного из обвиняемых Г.А.Н. и аффилированных ему лиц, были установлены вышеотмеченные объекты медицины, земельные участки которых выведены в период с 2005 по 2007 гг. из муниципальной собственности на основании незаконных судебных решений и поддельных документов.

В результате следственно-оперативных мероприятий центр "Касиет" передан на баланс мэрии Оша, а "Авангард" Кара-Суйской районной администрации.


ГКНБ, Кара-Суйский район, Ош, Ошская область, здоровье, больница
