Погода
$ 87.27 - 87.70
€ 101.20 - 102.20

В Ноокате китайской фирме предъявлен иск на 2,8 млн сомов

172  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Инспекторами Ошского регионального управления Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики 3 сентября 2025 года была проведена проверка на территории Абшыр-Атинского лесничества Ноокатского лесного хозяйства Ноокатского района.

В ходе проверки установлено, что китайская фирма без соответствующих разрешительных документов нарушила почвенный слой лесного пастбища на территории 1003 квадратных метра с целью строительства дороги.

За данное нарушение был рассчитан ущерб в размере 2 890 944 (два миллиона восемьсот девяносто тысяч девятьсот сорок четыре) сома. Материалы переданы в Ошскую областную прокуратуру.

Экологическая и техническая инспекция продолжает принимать меры направленные на предупреждение незаконной деятельности и призывает общественность соблюдать природоохранное законодательство.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450289
Теги:
Китай, Ошская область, экология, Кыргызстан, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  