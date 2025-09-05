В Ноокате китайской фирме предъявлен иск на 2,8 млн сомов

Инспекторами Ошского регионального управления Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики 3 сентября 2025 года была проведена проверка на территории Абшыр-Атинского лесничества Ноокатского лесного хозяйства Ноокатского района.

В ходе проверки установлено, что китайская фирма без соответствующих разрешительных документов нарушила почвенный слой лесного пастбища на территории 1003 квадратных метра с целью строительства дороги.

За данное нарушение был рассчитан ущерб в размере 2 890 944 (два миллиона восемьсот девяносто тысяч девятьсот сорок четыре) сома. Материалы переданы в Ошскую областную прокуратуру.

Экологическая и техническая инспекция продолжает принимать меры направленные на предупреждение незаконной деятельности и призывает общественность соблюдать природоохранное законодательство.