Погода
$ 87.27 - 87.70
€ 101.20 - 102.20

На Иссык-Куле завершилась спартакиада на Кубок председателя ГКНБ

152  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня на территории Иссык-Кульской области завершилась ежегодная республиканская спартакиада по игровым видам спорта на Кубок председателя Госкомитета нацбезопасности Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в спартакиаде приняли участие сотрудники всех региональных управлений ГКНБ, 9 служба, ССН "Альфа", а также команды, сотрудники ПС ГКНБ КР и ветераны ведомства. Как и ранее сообщалось, мероприятие проходило по следующим видам спорта: общекомандные для мужчин – футбол, волейбол, баскетбол, индивидуальные – шахматы, для женщин эстафета бег на 3000 метров, дартс, баскетбол 3х3.

На торжественном закрытии спартакиады с официальной речью к спортсменам обратился председатель ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев, поблагодарив всех за участие и отметив важность развития спорта и повышения уровня физической подготовки военнослужащих, как один из залогов обеспечения высокой эффективности оперативно-служебной деятельности сотрудников, что регулярные спортивные тренировки способствуют укреплению дисциплины, командного духа и общей боевой готовности.

По общим итогам спартакиады победителям были вручены Кубок председателя и призы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450293
Теги:
ГКНБ, Иссык-Кульская область, спартакиада
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  