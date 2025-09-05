На Иссык-Куле завершилась спартакиада на Кубок председателя ГКНБ

Сегодня на территории Иссык-Кульской области завершилась ежегодная республиканская спартакиада по игровым видам спорта на Кубок председателя Госкомитета нацбезопасности Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в спартакиаде приняли участие сотрудники всех региональных управлений ГКНБ, 9 служба, ССН "Альфа", а также команды, сотрудники ПС ГКНБ КР и ветераны ведомства. Как и ранее сообщалось, мероприятие проходило по следующим видам спорта: общекомандные для мужчин – футбол, волейбол, баскетбол, индивидуальные – шахматы, для женщин эстафета бег на 3000 метров, дартс, баскетбол 3х3.

На торжественном закрытии спартакиады с официальной речью к спортсменам обратился председатель ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев, поблагодарив всех за участие и отметив важность развития спорта и повышения уровня физической подготовки военнослужащих, как один из залогов обеспечения высокой эффективности оперативно-служебной деятельности сотрудников, что регулярные спортивные тренировки способствуют укреплению дисциплины, командного духа и общей боевой готовности.

По общим итогам спартакиады победителям были вручены Кубок председателя и призы.