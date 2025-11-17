Погода
Неделя подарит два важных события. Гороскоп с 17 по 23 ноября

Два значимых события состоятся на предстоящей неделе. В четверг, 20 ноября, состоится последнее Новолуние календарной осени, а в субботу, 22 ноября Солнце перейдёт в зодиакальное созвездие Стрелец. Первая половина недели располагает к завершению дел, работе над исправлением обнаруженных недочётов. Вдохновение позволит внести дополнения в работу, сделав её более продуктивной и интересной. В четверг, Новолуние начнётся в 12 часов 47 минут бишкекского времени. Время Новолуния благоприятствует построению планов, постановке целей на ближайшее время. Поскольку Меркурий движется ретроградно, то лучше всего работать с целями и планами, которые прежде не удавалось осуществить, и перезагрузка позволит претворить их в жизнь. В оставшиеся дни недели важно избегать поспешности в делах и принятия опрометчивых решений, поскольку они могут привести к досадным накладкам, ошибкам, а в итоге к конфликтам, финансовым потерям. Последовательно, не спеша работая над реализацией задуманных идей, удастся достичь медленного, но устойчивого прогресса. Понедельник благоприятен для проработки партнёрских отношений, как деловых, так и семейных. День удачен для покупки модных и стильных вещей. Можно посещать парикмахера и косметолога. Вторник и среда располагают к проведению аудита пройденного жизненного пути и принятых решений. Проведённый анализ позволит получить объективную картину происходящего в жизни. Дни не подходят для одалживания денег и покупок в кредит, но удастся вернуть долги. Четверг – время мечтать, сроить планы. В пятницу и субботу возможно больше обычного встреч, различных мероприятий. Дни благоприятны для перезапуска отношений. Удачны поездки. Воскресенье благоприятно для покупок, сделок с недвижимостью. Возможно возобновление отношений.

Овен – финансовое положение сохранит стабильность, если не втянуться в авантюрные начинания. Незапланированные покупки, инвестиции способны привести к существенным потерям. Придерживаясь уже построенных планов, намеченных и продуманных вложений средств, вы предотвратите потери и сохраните стабильные финансовые поступления. Незапланированные поездки и встречи, могут пройти сумбурно, создав немало хлопот и отразившись на здоровье.

Телец – отложенные и долгожданные деловые встречи состоятся, позволяя придать импульс переговорам или уже начатому сотрудничеству. В атмосфере романтики пройдут свидания, а вечеринки добавят в жизнь драйва. Воздержитесь только от споров, и не делайте поспешных выводов во время общения с новыми знакомыми. Всё это может существенно навредить уже сложившимся отношениям.

Близнецы - уже достигнутые договорённости и имеющаяся работа способны вас обеспечивать стабильными доходами. Придерживайтесь сложившегося ритма. Взявшись за срочные дела, вы можете не рассчитать сил, а влияние ретроградного Меркурия создаст преграды на пути этих дел. В итоге ажиотаж может испортить настроение и отразиться на здоровье. В спешке возможно получение травм. Сохранив здоровье, вы может рассчитывать в конце недели на незапланированные поездки и встречи, которые положительно отразятся на делах и личной жизни.

Рак – сохраняется возможность реализовать возникшие когда-то идеи, как связанные с делами, так и с обучением. Подвернётся возможность совершить отложенную поездку, а также возобновить прерванные переговоры, успешно пересдать тесты и экзамены. Вероятно и возобновление давней дружбы, а также прерванного романа. В сложившихся отношениях удастся восстановить гармонию. Многое усложнить могут некстати возникшие предложения от едва знакомых людей. Отвлекая своими предложениями, внезапно меняющимися планами, они могут вызвать раздражение и конфликты.

Лев – плавно и гармонично будут развиваться .как деловые, так и личные отношения. И всё будет так до тех пор, пока знакомые не вклинятся с вашу жизнь с каким-то супер проектом или мега идеей. Всё это откажется непродуманным и не практичным, а потому может привести к проблемам и, как следствие, к конфликтам. Сосредоточитесь на пополнении багажа знаний и обучении. От поспешных покупок пока также стоит воздержаться.

Дева - продолжайте активно продвигать свои идеи, участвовать в различных мероприятиях, в том числе и учебных. Внезапно для себя вы обнаружите достигнутые успехи, что вдохновит на новые подвиги. Без резкости и критики со стороны коллег тоже не обойтись, но постарайтесь по-иному отреагировать на их поведение. От споров и выяснения отношений в доме также лучше отказаться.

Весы – прежде чем браться за новую работу и давать очередные обещания, доведите до конца уже начатые дела. Повышенная нагрузка может негативно отразиться на самочувствии, а спешка станет причиной мелких происшествий на дороге или поломки авто. От посещения магазинов не отказывайтесь, даже при недостатке времени. Вы найдёте то, что вы так долго искали и по хорошей цене.

Скорпион – не сидите сложа руки, ожидая пока удача сама найдёт вас. Продвигайте свои идеи, расширяйте кругозор, смело заявляйте о своих возможностях. Немного настойчивости и успех в карьере, а также в учёбе вам обеспечен. Продуктивно сложатся деловые поездки, а романтический вояж поможет создать гармонию в отношениях. Лишь в споры вступать не желательно. Столкнувшись с любителями споров и конфликтов, вы только растратите силы и время, нажив при этом врагов.

Стрелец – по-философски отнеситесь к происходящему на работе и дома. Остро реагируя на заявление домочадцев, коллег по работе или клиентов, вы можете вступить в конфликт. Проявив выдержку и мудрость, вы предотвратите развитие ситуации в негативном для вас русле. Стоит на этой неделе заняться очищением организма и процедурами по уходу за кожей.

Козерог – высказывайте своё мнение и проявляйте активность на работе. Возможно не всем понравится сопутствующий вам успех, но не отвлекайтесь на сплетни. У вас достаточно много друзей и просто знакомых, которым вы симпатичны. Начатые с вашей подачи дела, будут успешными. Смелее и настойчивее добивайтесь внимания понравившегося человека.

Водолей – прежде чем принимать важное для себя решение, прислушайтесь к интуиции и советам людей, однажды уже оказавших вам помощь. Они уберегут от поступков, которые настойчиво предлагают знакомые или дальние родственники, и помогут с выбором пути, который приведёт к стабильности на работе. Поменьше тратьте денег и остерегайтесь мелких краж.

Рыбы – есть возможность преуспеть в делах, учёбе и личной жизни, но для этого нужно делать хоть что-то для того, чтобы о ваших намерениях узнали. Совсем немного и требуется для достижения успеха. Достаточно вовремя написать сообщение людям, от которых ожидаете обратной связи и переговоры получать новый импульс, а в отношения вернутся чувства и романтика. Поездки в целом пройдут удачно, не спешите. Впопыхах можно что-то забыть или перепутать.

Астролог Андрей Рязанцев


