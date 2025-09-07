Научный подход помог увеличить урожай урюка в кооперативе "Достук-Кадырбек"

Сельскохозяйственный кооператив "Достук-Кадырбек", расположенный в селе Достук Лейлекского района Баткенской области, сообщил о достижении высокого урожая и в нынешнем году.

Благодаря поддержке Министерства и проведённым лабораторным анализам растения своевременно обеспечивались необходимыми питательными веществами. В результате урожайность по сравнению с 2023–2024 годами увеличилась в 1,5 раза. Кооператив собрал 16,5 тонн сушёного абрикоса с общей площади 6 гектаров, подготовив продукцию к реализации на внутреннем и внешнем рынках.

Продукция кооператива ранее также экспортировалась за рубеж:

в 2022 году - в Соединённые Штаты Америки совместно с частным предпринимателем,

в 2024 году - в Японию в рамках проекта "Одна деревня – один продукт".

В настоящее время кооператив работает в рамках проекта "3+2+1", демонстрируя хорошие результаты.

Следует отметить, что за высокие показатели в сфере садоводства господин Кабылбек Эргашев был удостоен звания "Чемпион-фермер" в выращивании абрикосов на мероприятии Министерства "Агродиалог" в январе 2025 года, пополнив ряды образцовых земледельцев.

Министерство поздравляет кооператив с достигнутыми успехами и выражает пожелание дальнейших свершений. В дальнейшем Министерство будет и впредь содействовать новым достижениям в сельском хозяйстве через поддержку местных фермеров.

