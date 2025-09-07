Погода
$ 87.29 - 87.69
€ 101.55 - 102.50

Научный подход помог увеличить урожай урюка в кооперативе "Достук-Кадырбек"

163  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сельскохозяйственный кооператив "Достук-Кадырбек", расположенный в селе Достук Лейлекского района Баткенской области, сообщил о достижении высокого урожая и в нынешнем году.

Благодаря поддержке Министерства и проведённым лабораторным анализам растения своевременно обеспечивались необходимыми питательными веществами. В результате урожайность по сравнению с 2023–2024 годами увеличилась в 1,5 раза. Кооператив собрал 16,5 тонн сушёного абрикоса с общей площади 6 гектаров, подготовив продукцию к реализации на внутреннем и внешнем рынках.

Продукция кооператива ранее также экспортировалась за рубеж:

в 2022 году - в Соединённые Штаты Америки совместно с частным предпринимателем,

в 2024 году - в Японию в рамках проекта "Одна деревня – один продукт".

В настоящее время кооператив работает в рамках проекта "3+2+1", демонстрируя хорошие результаты.

Следует отметить, что за высокие показатели в сфере садоводства господин Кабылбек Эргашев был удостоен звания "Чемпион-фермер" в выращивании абрикосов на мероприятии Министерства "Агродиалог" в январе 2025 года, пополнив ряды образцовых земледельцев.

Министерство поздравляет кооператив с достигнутыми успехами и выражает пожелание дальнейших свершений. В дальнейшем Министерство будет и впредь содействовать новым достижениям в сельском хозяйстве через поддержку местных фермеров.

Научный подход помог увеличить урожай урюка в кооперативе "Достук-Кадырбек"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450297
Теги:
Баткенская область, сельское хозяйство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  