В кооперативе "Нур-Элине" собрали с гектара 1 тонну черной смородины

296  0
- Светлана Лаптева
В селе Жаны-Арык Ак-Суйского района сельскохозяйственный коммерческий кооператив "Нур-Элине" успешно реализует деятельность в рамках проекта 3+2+1. Кооператив возглавляет Исаев Керезбек Токтогулович.

На садоводческих участках кооператива высажены сорта малины "Полана" и "Поэмат" на площади 0,6 га, а также сорт черной смородины "Алтай" на площади 5 га. Для эффективного ведения производства установлена система капельного орошения.

В урожайный сезон 2025 года кооператив собрал в среднем 1 тонну черной смородины с 1 гектара, реализовав её по цене 270 сомов за килограмм.

В настоящее время сбор урожая малины осуществляется ежедневно при помощи местных жителей, после чего ягоды реализуются на рынке города Каракол по цене 180 сомов за килограмм. Среднесуточный объем сбора составляет 70–80 кг.

Деятельность кооператива способствует созданию дополнительных рабочих мест для местного населения и внедрению современных технологий в сельское хозяйство.


URL: https://www.vb.kg/450298
Теги:
