Благодаря своевременному поливу хлопководы Казахстана ждут высокий урожай

- Светлана Лаптева
В Туркестанской области завершается вегетационный период. Крестьянские хозяйства региона отмечают своевременную подачу поливной воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

На сегодня завершен полив хлопковых полей в Ордабасинском, Сауранском и Отырарском районах. Подходит к концу орошение хлопка в Мактааральском, Жетысайском и Шардаринском районах.

В ходе вегетационного периода министерством были созданы рабочие группы, которые вели мониторинг водохозяйственной обстановки в южных областях Казахстана, следили за справедливым распределением поливной воды, утверждали графики поочередной подачи воды по каналам и проводили проверки на предмет незаконного водозабора.

Работу специалистов водного ведомства оценили и аграрии.

- В этом году из-за жары начали работу пораньше. Воду начали получать с 1 июля. Наш 22-ой канал обеспечивает водой около 4200 га, из них 3100 га приходится на хлопок. Поля полили вовремя, – сообщил аграрий Калмырза Бейсенбаев.

Фермеры Туркестанской области также отмечают улучшение качества подачи поливной воды

- В предыдущие годы вода на эти земли поступала только через насосы. В этом году, благодаря работе специалистов Министерства водных ресурсов и ирригации, вода прибывает самостоятельно, без использования насосных установок, – сообщил руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива "Агро-Бірлестік" Жетысайского района Торехан Дюйсенбиев.

Об исключительном урожае благодаря своевременному поливу сообщил и аграрий Хахрамон Жумаев.

- В этом году урожай очень хороший, благодаря РГП "Казводхоз", которое вовремя поставляет воду. Проблем с поливом и техникой нет, хотя температура порой превышала 50 градусов. Несмотря на это вырос исключительный урожай, – отметил он.

Источник: inform.kz


Казахстан
