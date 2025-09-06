Антимонопольная служба: в Кыргызстане снизились цены на продукты

По состоянию на 4 сентября 2025 года в рамках проведенного мониторинга наблюдается снижение цен на ряд продуктов питания по сравнению с аналогичными периодом прошлого года. Об этом в прямом эфире Биринчи радио сообщила главный специалист управления анализа, отчетности и взаимодействия с Евразийской экономической комиссией Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР Айпери Джусупбекова.

По ее данным, снизились цены на муку, сахар, рис, куриные яйца, также на мясо говядины и баранины, а по сравнению с прошлым месяцем цены снизились на картофель, лук, морковь и сахар.

Как отметила специалист, ранее приказом Министерства экономики и коммерции было введено временное госрегулирование цен на мясо говядины и баранины.

"Эти цены по республике варьируются в зависимости от региона, от 580 до 690 сомов за 1 кг. В рамках этого наша служба ежедневно проводит мониторинг цен. На сегодня наложено 7 штрафов и выдано 10 предписаний. Если кто-то зафиксировал повышение цен, то могут позвонить нам и оставить заявку. Заявление принимается по телефону 56-31-47", - добавила Джусупбекова.

Источник: Кабар