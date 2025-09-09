Каждый десятый ученик чувствует себя небезопасно возле школы в Буденовке

Школьникам села Буденовка Ысык-Атинского района предложили пройти анкетирование по Международной шкале на тему дорожной безопасности. Ребятам нужно было ответить на целый спектр вопросов: чувствуют ли они себя в безопасности рядом со школой, при переходе дороги, при посадке и высадке из автобуса.

Оказалось, что каждый десятый школьник чувствует себя небезопасно возле учебного заведения. А на вопрос: "Считаете ли вы, что на дорогах возле вашей школы иногда слишком быстрое движение?" - 76 % девочек и 73 % мальчиков ответили утвердительно.

Опрос проводился ОО "Дорожная безопасность" совместно с Фондом Hellas "Сделать дороги безопасными" (партнёр EASST), при поддержке директора школы Буденновка Миргуль Кайдулатовой и педагогического коллектива.

О результатах исследования мы поговорили с представителями общественного объединения "Дорожная безопасность".

Она рассказала, что за последние три года тема безопасности школьников и школ, где они учатся – предмет их исследования и работы их объединения, реализуемых при финансовой поддержке международных партнеров "Восточный Альянс по безопасному и устойчивому транспорту" (EASST) и Фонда ФИА (FIA Foundation).

- За это время работали с разными школами в Бишкеке. Разработаны Руководства по проверке инфраструктуры возле школ. Проведены опросы среди школьников, учителей, родителей, а также многие встречи, тренинги, мероприятия.

В этот раз для работы по проекту "Звездный рейтинг школ" из рекомендованных ГУОБДД МВД КР для обследования 3-х школ г. Бишкек и 2-х школ Ысык-Атинского района отобрана школа в селе Буденовка Ысык-Атинского района.

На начальном этапе обследование безопасной инфраструктуры возле всех 5-ти школ проводилось по методике IRAP (Международной организации по оценке дорог), где по результатам оценки школы получили 1 и чуть более выше 1 (одного) балла или звезды, что характеризует недостаточность безопасной инфраструктуры школ, что влияет на безопасность самих школьников, учителей и родителей на дорогах возле школы.

Школа в Буденовке была выбрана для опроса в связи с отсутствием элементарной инфраструктуры в школьной зоне: тротуаров, знаков "Школа", пешеходного перехода, светофора на главной скоростной дороге, которую используют 50 % учеников. По рассказам очевидцев и учителей школ, с февраля 2025 года произошло 3 ДТП в районе школы. 5 лет назад - зафиксировано ДТП, в котором ребенок получил травмы. ДТП случаются часто. Кстати, по методике IRAP школа в Буденновке получила "1" Звезду.

- Как проводился опрос? Какие темы затрагивались? И что изменится для школ и школьников после исследования?

- Опрос проводился в мае 2025 г.. Представители нашего движения, благодаря поддержке директора школы Миргуль Кайдулатовой и ее коллектива, провела опрос среди школьников, учителей и родителей этой школы по изучению их безопасности на дорогах возле школы до улучшения безопасности дорожного движения. Предусмотрено привести в порядок инфраструктуру. И после повторить опрос еще раз.

В школе Буденовка количество классов: 32, количество учеников: 985 учеников, количество учителей: 47. опрос проводился на занятиях в течение учебного дня в присутствии учителей. Состоялись встречи с родителями ,учителями, детьми.

- Что показал опрос?

- На вопрос "Чувствуете ли вы себя в безопасности, прогуливаясь возле школы?" почти каждый десятый ученик сообщил, что чувствовал себя небезопасно во время прогулок возле школы.При этом, 67 % девочек и 42 % мальчиков ответили "Иногда" .

По восприятию скорости движения, на вопрос "Считаете ли вы, что на дорогах возле вашей школы иногда слишком быстрое движение?" трое из четырех учеников (75%) заявили, что на дорогах возле их школы движение всегда слишком быстрое. 76 % девочек и 73 % мальчиков – скорость слишком большая.

Вопрос "Останавливаются ли водители, когда вы хотите перейти дорогу(и) около вашей школы?" 13 % учащихся сообщили, что водители не останавливаются, когда они хотят перейти дорогу возле их школы. При этом, 73 % девочек и 77 % – мальчиков дали ответ "Иногда".

Вопрос "Боитесь ли вы, что вас собьет другая машина, когда вы выходите из машины родителей, школьного автобуса или общественного транспорта? Почти половина учащихся (47%) сообщили, что боятся быть сбитыми другой машиной, выходя из машины возле школы: 51 % девочек и 43 % мальчиков – "Да".

Вопрос "Можете ли вы легко найти безопасное место для перехода дороги рядом со школой?

Более четверти учащихся (27 ответили, что им сложно найти безопасное место для перехода дороги рядом со школой. 33 % девочек и 36 % мальчиков – "Иногда".

Также опрос был проведен среди родителей Буденновской школы.

"Насколько безопасно вы себя чувствовали, проезжая возле этой школы? 60 % родителей сообщили, что чувствовали себя очень или довольно небезопасно, передвигаясь возле этой школы.

"Насколько безопасно вы себя чувствовали, гуляя возле этой школы?" 69 % родителей ответили, что чувствовали себя очень или довольно небезопасно во время прогулок возле этой школы.

"Считаете ли вы, что следует снизить скорость в этой школьной зоне?" 93 % родителей согласны с тем, что скорость возле школы следует снизить.

Следующий блок вопросов также показал высокие цифры.

"Насколько серьезны проблемы (1) превышения скорости, (2) небезопасного поведения водителей, (3) небезопасного поведения пешеходов, (4) опасной высадки/посадки детей, (5) плохой пешеходной инфраструктуры в этой школе?"

- По данным опроса, родители школьников выразили значительную обеспокоенность по поводу безопасности дорожного движения вокруг школы. В чем они видят проблемы?

- Наиболее серьезными проблемами были названы: Небезопасное поведение водителей (86%) Плохая пешеходная инфраструктура (84%)

Превышение скорости (77%) Опасные ситуации высадки и посадки (76%) Небезопасное поведение пешеходов (71%)

Приведем мнение родителей о понимании их детьми безопасности дорожного движения в школе.

"Как вы думаете, осознает ли ваш ребенок риски дорожного движения?" Результаты неоднозначны. Родители детей младшего возраста гораздо чаще говорят, что их дети плохо понимают или вообще не понимают рисков дорожного движения.

Эту обеспокоенность выразили 56 % родителей детей 1–4-х классов, по сравнению с 27 % родителей детей 5–9-х классов и только 4 % родителей детей 10–11-х классов.

"Как часто он/она ведет себя опасно или неосторожно вблизи дороги?" Результаты неоднозначны.

Более половины родителей (57 с детьми 1–4 классов сообщили, что их ребенок часто или очень часто ведет себя опасно или неосторожно вблизи дорог. Эта обеспокоенность снижается до 30 % для 5–9 классов, но снова возрастает до 39 % для 10–11 классов.

"Вас беспокоит безопасность вашего ребенка на дорогах вокруг этой школы?"

Подавляющее большинство родителей выразили обеспокоенность по поводу безопасности своих детей на дорогах вокруг школы. Наибольшую обеспокоенность выразили родители учащихся 5–9 классов (81 , далее следуют 1–4 классы (77 и 10–11 классы (73 .

- А каково мнение учителей относительно безопасности дорожного движения возле школы?

- Судя по ответам, каждый второй учитель сообщил, что чувствовал себя очень или довольно небезопасно во время поездок возле школы.

Каждый третий учитель сообщил, что чувствовал себя очень или довольно небезопасно, передвигаясь вблизи школы пешком: 15 % – очень небезопасно, 17 % - довольно небезопасно и 54 % – средне.

И 86 % учителей согласны с тем, что скорость вокруг этой школы следует снизить.

- В вашем исследовании написано, что учителя выявили несколько серьезных проблем, связанных с дорожным движением вокруг школы. Наиболее тревожными проблемами были небезопасное поведение водителей (90 и плохая пешеходная инфраструктура (83 . Другие существенные проблемы включали небезопасное поведение пешеходов (81 , превышение скорости (76 и опасные ситуации высадки/посадки (62 . А собирали ли вы мнения учителей о понимании учениками безопасности дорожного движения в школе?

- Да, конечно. Задавался вопрос : Как вы думаете, знают ли дети в этом классе о рисках дорожного движения?

Учителя сообщили, что 15,4 % младших школьников (возраст 6–10 лет, 1–4 классы) имеют слабое или полное отсутствие понимания рисков дорожного движения. Этот показатель снижается до 14,3 % для школьников в возрасте 11–15 лет (5–9 классы) и всего до 5,8 % для старших школьников в возрасте 16–17 лет (10–11 классы).

И задавался еще ряд вопросов, например. "Вас беспокоит безопасность учеников на дорогах вокруг этой школы?"

Большинство учителей выразили сильную обеспокоенность по поводу безопасности учеников на близлежащих дорогах, особенно детей младшего возраста. 82,1 % учителей были "очень обеспокоены" по поводу учеников в возрасте 6–10 лет (1–4 классы), по сравнению с 68,6 % в возрасте 11–15 лет (5–9 классы) и 65,7 % в возрасте 16–17 лет (10–11 классы). Уровень обеспокоенности немного снизился с возрастом, но остался высоким во всех группах.

И здесь внимание! Учителя выразили даже большую обеспокоенность безопасностью учащихся на дороге, чем родители, особенно в отношении детей младшего возраста.

Они видят детей на дорогах, у школы каждый день и целый день, наблюдают их поведение. И для нас это были показательные цифры. Получается родители, к сожалению, не дооценивают опасность для их детей!

- Согласно опросу, учащиеся, родители и учителя выразили серьезную обеспокоенность по поводу безопасности дорожного движения в районе школы Буденовка. А какие выводы можно из этого сделать? Какие факторы угрожают, формируют эти опасности?

- Небезопасное поведение водителей и плохая пешеходная инфраструктура неизменно были признаны наиболее серьезными проблемами во всех группах.

Превышение скорости, скоростной режим , отсутствие безопасных переходов и опасные зоны высадки/посадки пассажиров также стали серьезными проблемами, особенно для маленьких детей.

Считается, что младшие школьники менее осведомлены о рисках дорожного движения, и эта обеспокоенность широко выражается как родителями, так и учителями.

Учителя проявили даже большую обеспокоенность, чем родители, особенно в отношении безопасности младших школьников.

Активно поддерживают идею снижения скорости и улучшения дорожной инфраструктуры вокруг школы.

Светофор впервые заработал в селе Буденовка Кочкорбаевского айыльного аймака Иссык-Атинского района.

То есть мы можем говорить - что один пункт из опасностей можно вычеркнуть. А как быть с поведением водителей, не соблюдающих правила дорожного движения и скоростной режим? И поведение самих ребят?

По информации районной администрации, установка светофора и дорожной разметки была осуществлена в рамках проекта, реализуемого совместно с общественным объединением и Главным управлением МВД по обеспечению безопасности дорожного движения. Этот проект получил финансовую помощь от международных фондов.

Согласно данным акимиата, установка светофора была вызвана тем, что общеобразовательная средняя школа имени У.Адикова расположена вдоль внутренней дороги Бишкек-Нарын-Торугарт, что создавало потенциальную угрозу для школьников и местных жителей.

На протяжении многих лет жители села, депутаты айыльного кенеша и коллектив школы неоднократно обращались в соответствующие инстанции с просьбой установить светофор.

С началом нового учебного года, на День знаний, для учеников был организован урок по правилам дорожного движения, на котором им объяснили, как безопасно переходить дорогу.