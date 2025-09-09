В Бишкеке проходит персональная выставка живописца Таланта Огобаева

В музее изобразительных искусств открылась персональная выставка члена Союза художников Кыргызстана, живописца Таланта Огобаева, посвященная его 70-летию. Экспозиция носит символичное название - "In search" ("В поиске").

Работы мастера словно ведут зрителя в путешествие по его внутреннему миру: поиску смыслов, цвета, реалий, миров, себя самого, прошлого, настоящего и будущего. Именно поэтому художник и назвал выставку так - "В поиске".

Открывая экспозицию, искусствовед Айна Молдохматова отметила, что Огобаев - уникальный представитель поколения "Новой волны" в кыргызском искусстве. Это движение в свое время потрясло зрителей прорывными и смелыми работами, а сам художник до сих пор остается верен духу поиска и эксперимента.

Выставка охватывает весь период его творчества. Работ представлено немного, но каждая из них - взрывная, живая, дышащая сопротивлением и полетом, отрицанием и принятием, протестом против зла и бездны пороков, но вместе с тем наполненная нежностью. Если присмотреться, в каждом творческом периоде художник словно рисует свой апокалипсис - от духовного до экологического.

"Да, это результат поисков в различных техниках и стилях", - говорит сам автор. На выставке представлены живописные полотна в абстрактной манере, принты на холстах с последующей росписью акрилом, офсетными красками, шелкографией и коллажами. Среди них - диптих "Темные аллеи" (принт на холсте с дополнением акриловыми красками и шелкографией старых фото) и работа "Космический аппарат", где шелкография наложена поверх живописи маслом.

Экспозиция сформирована не хронологически. В ней можно увидеть произведения разных лет, в том числе ранее не выставлявшиеся. Это и серия 2006 года, и работы 2007-го. Есть произведения, интересные коллекционерам и историкам - с использованием штампов, печатей, почтовых марок и редких писем. Каждая работа - отражение времени, его границ, ограничений, его бездны счастья и горечи.

Выставка "In search" открыта в Музее изобразительных искусств до 16 сентября.