Главным редактором "Кыргызфильма" стал Акылбек Мураталиев

Директор департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики У.Адамалиев представил коллективу национальной киностудии" Кыргызфильм " нового главного редактора.

На эту должность назначен народный артист Кыргызстана, видный представитель театральной и киноиндустрии, известный актер и медиа деятель Акылбек Кыдырович Мураталиев.

Акылбек Мураталиев родился 20 августа 1957 года в селе Ан-Устон Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. В 1974-1979 гг. учился в Московской консерватории им.С. Получил образование в театральном училище имени Щепкина по специальности "Актер драмы и кино", успешно окончил мастерскую народного артиста СССР Юрия Соломина.

Трудовой путь

• 1979-1992-актер Кыргызского государственного драматического театра

* 1991-1994-индивидуальное предпринимательство

* 1994-1998-директор киностудии "Гульсара"

* 1998-2002-председатель Общественного объединения "Джети-Огуз"

* 2002-2003-Бишкек

* 2003-2005-заместитель генерального директора государственной телерадиокомпании" Ош-3000"

* 2005-2007-председатель фонда" Кут билим"

* 2007-2009-генеральный директор кинокомпании "тазар"

* 2009-2012-заместитель директора телерадиокомпании "Манас Эхо"

* 2012-2016-советник омбудсмена КР в Москве и Московской области; руководитель кыргызского поликультурного центра

* 2016-2017-художественный руководитель Нарынского музыкально-драматического театра

* 2017 – по настоящее время-ведущий авторских программ "таинственный мир" и "актуальные вопросы" на канале ТРК "Манас Эхо"

Известные роли в театре

• Б. Жакиев – " долгожданная весна тоже придет"," Ашырбай"," Саадак кактыки " - Шермат, Дади, смерть

• М. Касенов - "месяц молодоженов" - Бекзат

• Ж. Абдыкадыров – "Олжобай и Кишимжан" - Байназар

* Лопе де Вега – "Учитель танцев" – вандолино

• А. Чехов - "Вишневый сад" - Лопахин

• В. Шекспир – "Ричард III" – Бекингем

• А. Фадеев – " Молодая гвардия " – Кошевой

Известные роли в кино

• "Курман

• "Вход. Неистовый беглец" (1990)

• "Манкурт" (1988, 1990)

* " Восхождение на Фудзияму " (1988)

* " Без мундира " (1988)

* " Гаджо " (1992) – рэкетир

* "Кто ты, Элли?" (1990)

Награды и почетные звания

• Народный артист Кыргызской Республики

* Член Союза кинематографистов Кыргызской Республики

* Член Союза театральных деятелей

* Член Союза писателей Российской Федерации.


