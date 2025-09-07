Погода
Вратарь умер после отражённого пенальти в матче по футзалу в Бразилии

269  0
- Самуэль Деди Ирие
Трагедия произошла в Бразилии: 34-летний вратарь Антонио Эдсон дос Сантос Соуза скончался спустя несколько секунд после того, как отразил пенальти.

Инцидент случился в муниципалитете Аугусту Корреа на севере штата Пара во время любительского турнира, приуроченного к празднованию Дня независимости Бразилии. Соуза, известный среди близких под прозвищем Пиксе, отразил удар грудью и направился праздновать вместе с партнёром по команде, но внезапно пошатнулся и упал.

Медики сразу же бросились ему на помощь, однако, несмотря на все попытки реанимации, футболист был вскоре признан мёртвым в больнице.

Федерация футзала штата Пара выразила соболезнования в официальном заявлении:

"Его присутствие всегда будет помнитьcя как на площадке, так и за её пределами - не только как примерного игрока, но и как особенного человека, покорившего сердца многих".

Причина смерти пока не установлена, неизвестно, сыграл ли роль удар мячом в грудь.

Напомним, в июне в Бразилии произошёл аналогичный случай: 33-летний игрок Роберто Петерсон скончался от остановки сердца после удара мячом в живот во время матча в штате Санта-Катарина.

Футзал - разновидность футбола в формате "пять на пять", особенно популярная в Южной Америке, Испании и Португалии.


URL: https://www.vb.kg/450322
Теги:
футзал, Бразилия
