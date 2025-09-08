Спецборт МЧС России доставил помощь в Афганистан

Спасатели МЧС выполнили поручение правительства РФ по оказанию гуманитарной помощи пострадавшему от землетрясения Афганистану. Жителям горных районов ИЛ-76 МЧС России доставил тушеную говядину, подсолнечное масло и муку.

Спецборт чрезвычайного ведомства доставил в Исламскую Республику Афганистан гуманитарный груз общей массой 20 тонн. В ближайшее время планируется к отправке вторая партия гумпомощи", - сообщили в МЧС России.

Землетрясение магнитудой 6 с последующими афтершоками произошло на востоке Афганистана незадолго до полуночи 31 августа. Стихия затронула провинции Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По последним данным властей Афганистана, число погибших увеличилось до 2205, еще 3640 человек пострадали

Источник: rg.ru