Кубок Наций CAFA-2025: Кыргызстан уступил Узбекистану 0:4

В Ташкенте завершился групповой этап Кубка Наций CAFA-2025. Сборная Кыргызстана потерпела крупное поражение от хозяев турнира - Узбекистана со счётом 0:4. Голы забили Акмаль Мозговой, Отабек Шукуров (пенальти), Игорь Сергеев и Азиз Тургунбоев. На исход встречи повлияла красная карточка капитана Валерия Кичина в конце первого тайма.

В другом матче группы Оман в добавленное время вырвал победу у Туркменистана - 2:1.

Таким образом, в финале турнира встретятся Узбекистан и Иран, а в матче за третье место сыграют Оман и Индия.