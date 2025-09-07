Погода
$ 87.29 - 87.69
€ 101.55 - 102.50

Кубок Наций CAFA-2025: Кыргызстан уступил Узбекистану 0:4

51  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ташкенте завершился групповой этап Кубка Наций CAFA-2025. Сборная Кыргызстана потерпела крупное поражение от хозяев турнира - Узбекистана со счётом 0:4. Голы забили Акмаль Мозговой, Отабек Шукуров (пенальти), Игорь Сергеев и Азиз Тургунбоев. На исход встречи повлияла красная карточка капитана Валерия Кичина в конце первого тайма.

В другом матче группы Оман в добавленное время вырвал победу у Туркменистана - 2:1.

Таким образом, в финале турнира встретятся Узбекистан и Иран, а в матче за третье место сыграют Оман и Индия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450327
Теги:
Узбекистан, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  